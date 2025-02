Serie A. Le farfalle di Busto nel forte perugino

Le farfalle mettono la corazza e si preparano per un’altra battaglia. Dopo la maratona di sette giorni fa in casa del Bisonte Firenze, vinta al tie break, la Eurotek Uyba Busto Arsizio, sesta in classifica ma che vede lì a soli 3 punti Chieri per una quinta piazza finale che avrebbe del fantastico, scenderà in campo stasera al Pala Barton di Perugia per affrontare le padrone di casa della Bartoccini Mc Restauri, quart’ultima e bisognosa di punti per blindare una salvezza che è ormai ad un passo (undicesima a quota 21 punti, +5 sulla zona retrocessione). La gara di stasera, con il via alle 20.30, si preannuncia caldissima. Senza fare troppi conti e soprattutto senza guardare le altre squadre, coach Barbolini ha preparato con attenzione la gara durante la settimana, consapevole delle insidie che il team di Giovi può riservare: su tutte, da tenere d’occhio l’opposto Nemeth, migliore realizzatrice dell’intero campionato con 505 punti. Nessun cambio è previsto in casa della Uyba che, per vincere e portarsi a casa punti pesanti, dovrà mettere in campo grinta e determinazione ben consapevole che le avversarie, probabilmente, avranno motivazioni superiori.

"Come è stato a Firenze, sappiamo che anche a Perugia sarà durissima – dice il libero delle bustocche Federica Pelloni, autrice di un’ottima stagione –. Sarà importante approcciare meglio la partita rispetto a Firenze ed essere aggressive fin dai primi scambi. Sappiamo che siamo in una buona posizione di classifica, ma non guardiamo troppo le altre partite. Siamo concentrate sulla nostra ultima trasferta, prima delle ultime due gare interne in cui avremo il supporto del nostro meraviglioso pubblico, della nostra arena, per concludere al meglio la stagione regolare".

Fulvio D’Eri