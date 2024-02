Serie A1. Busto, scontro salvezza con Pintus. Zannoni: "Ora dobbiamo reagire»

Scontro salvezza alla E-Work Arena: in campo la Uyba Busto Arsizio e la Trasportipesanti Casalmaggiore, oggi alle 17. Le farfalle di coach Cichello, quintultime a quota 18 punti e reduci da tre ko consecutivi, affrontano le ospiti dell’ex tecnico Lorenzo Pintus, quartultime a quota 17. Con Trentino, ultima a 4 punti, ormai in A2, la bagarre salvezza vede al penultimo posto una Cuneo in crisi nera, ferma a quota 13 ma impegnata oggi contro le trentine, e Volley Bergamo, terzultima a 15. All’andata le bustocche si imposero per 3-0 ma oggi sarà tutta un’altra storia. "Casalmaggiore ha cambiato molto il suo modo di stare in campo – dice il libero bustocco Giorgia Zannoni – e nelle ultime gare è cresciuta facendo tanti punti. Dovremo porre molta attenzione a Smarzek e alla neo arrivata Lee. Non sarà semplice, noi dovremo riuscire a stare mentalmente sempre in partita e a reagire nei momenti negativi, quello che ci è mancato ultimamente". Fulvio D’Eri