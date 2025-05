Serie a1 femminile. Bartoccini, arriva la schiacciatrice tedesca Romy Jatzko

PERUGIA – C’è un altro colpo di mercato a rinforzare l’organico della Bartoccini Mc Restauri Perugia che vuole farsi trovare pronta al campionato di A1 femminile. Il club ha messo nero su bianco con una nuova pedina ed ha comunicato l’avvenuto accordo con la schiacciatrice tedesca Romy Jatzko proveniente dal campionato francese che ha dichiarato: "Tornare nel campionato italiano, in particolare a Perugia, è per me un’opportunità preziosa per sviluppare le mie capacità e crescere in un ambiente appassionato e professionale. La mia esperienza positiva a Chieri mi ha ispirato e mi ha mostrato quanto sia unico giocare in Italia. Porto con me ambizione, determinazione e una mentalità positiva. Mi pongo obiettivi ambiziosi e mi impegno nel lavorare sodo ogni giorno per raggiungerli. In generale, non vedo l’ora di tornare a giocare nel campionato italiano e di impegnarmi per raggiungere i successi insieme alla squadra e creare così momenti indimenticabili". Classe 2000 e originaria di Berlino, l’atleta è alta 187 cm. e vanta esperienze nel campionato italiano con Chieri, nel campionato tedesco con Schwerin, nel campionato elvetico con Schaffhausen, nel campionato francese con Mulhouse, oltre a una parentesi in Cina con il Sichuan. A livello internazionale, ha rappresentato la Germania in diverse competizioni, tra cui la volleyball nations league e le qualificazioni ai campionati europei.