Serie A1 femminile, Bergamo in scioltezza. Basta un’ora e mezza per battere San Giovanni

La Volley Bergamo 1991 spazza via la Omag di San Giovanni Marignano e mette in cascina i primi tre punti della stagione. Prima casalinga e prima convincente vittoria per le ragazze di Carlo Parisi che, ieri pomeriggio a Treviglio, hanno impiegato meno di un’ora e mezza per avere la meglio della neopromossa con un netto 3-0.

Trascinate da Montalvo e Kipp, autrici rispettivamente di 18 e 13 punti, ma anche dalle ottime prove di capitan Mlejnkova e dalla giovane Manfredino oltre che dalla Eze, le bergamasche hanno ben presto messo le cose in chiaro già nel primo set portandosi sul 12-6. Ortolani e compagne hanno provato a tornare in scia, ma Montalvo e Mlejnkova hanno portato la Volley Bergamo sul 21-13 e la Kipp ha chiuso sul 25-16.

Equilibrio nel secondo set fino al 20-20, poi il finale è tutto delle padrone di casa. Senza storia, invece, la terza frazione. Bergamo scappa subito via (14-9), pigia sull’acceleratore (20-13) e poi chiude sul 25-18 col punto esclamativo di Emilia Weske.

BERGAMO 1991–OMAG MT SAN GIOVANNI MARIGNANO 3-0 (25-16, 25-20, 25-18)

F.D’E.