Serie A1 femminile. Busto Arsizio cade in casa di Cuneo e fallisce la prima chance salvezza

Una Busto Arsizio poco convinta e reattiva perde 3-1 a Cuneo, contro una squadra che non faceva punti da parecchie giornate, e fallisce il primo match point salvezza. Il primo set è un disastro per le farfalle che sono andate subito sotto (13-5 con la ex Strigot e la Enweonwu a mettere la palla a terra). La Uyba non è mai riuscita a trovare le contromisure al gioco delle padrone di casa che si sono aggiudicate il primo parziale per 25-11, grazie ad un murone della Molinaro. Nel secondo set Busto sale di tono e, grazie a Sartori e Lualdi, vola via sul 15-9. Dopo un tentativo di rimonta delle cuneensi (19-17), ci pensa un’ottima Sartori a portare la Uyba al successo del parziale per 25-20. Busto parte bene anche nel terzo (9-6) ma poi perde il filo e Cuneo si porta sul 17-12 e chiude sul 25-20. Le piemontesi continuano a giocare bene, volano sul 20-13 e vincono il quarto parziale per 25-16 scavalcando Bergamo, ora penultima.

CUNEO – BUSTO ARSIZIO 3-1 (25-11, 20-25, 25-19, 25-18)

Fulvio D’Eri