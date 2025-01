Serie A1 femminile. Busto cade e si rafforza: arriva Lazic in banda. Bergamo vince e consolida il quinto posto

La Volley Bergamo è un tornado e continua la sua marcia nei quartieri alti della graduatoria mente la Uyba Busto Arsizio è fermata da Chieri e... dai postumi dell’influenza. Dietro ad un’inarrivabile Conegliano, primissima con 51 punti, e alle altre “tre sorelle“ Scandicci, Novara e Milano, continua la marcia di una sempre più positiva Volley Bergamo 1991 che, nel turno infrasettimanale di mercoledì, ha spazzato via al PalaFacchetti la SMI Roma penultima della classe, grazie ad una prova di squadra assai convincente, un 3-0 che non ammette repliche. Ottima la prova di squadra, eccezionale quella del libero Martina Aramini, mvp del match. "Volevamo questa vittoria e l’abbiamo portata a casa – dice -. Stiamo attraversando un ottimo momento e vogliamo farlo durare il più possibile".

Nel match della E-work Arena, uno scontro diretto per la sesta piazza, ha prevalso Chieri, trascinata dalla mvp Skinner (18 punti), contro una Uyba Busto Arsizio penalizzata da qualche errore di troppo e dalle condizioni precarie di due giocatrici chiave: Laura Kunzler e Rebecca Piva, in campo ma non al meglio dopo l’attacco influenzale che le ha colpite nei giorni scorsi. Certo è che il ko con Chieri, un secco 3-0, è per Busto la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare. Il settimo posto è per ora in cassaforte, ma in chiave post-seasone la squadra deve tornare ad essere quelle di qualche tempo fa. Anche per questo da Cuneo arriva come rinforzo l’esperta schiacciatrice svedese Alexandra Lazic. Fulvio D’Eri