Serie A1 femminile. Busto contro Roma cerca punti per la salvezza. Bracchi carica le compagne: "Giochiamo alla pari»

La Uyba contro Roma cerca importantissimi punti salvezza. Decima in classifica a quota 14 punti, a più 5 sulla quota salvezza, la formazione bustocca di coach Cichello affronta stasera alle 19.30 sul taraflex amico della E-Work Arena la Aeroitalia Smi Roma che, con 18 punti, la precede in classifica.

La differenza tra le due squadre la sta facendo, per ora, la vittoria per 3-2 delle capitoline nel match di andata al termine di una partita assai combattuta e dalle mille emozioni. Vincere stasera per Lualdi e compagne, reduci da tre ko contro tre big come Conegliano, Milano e Scandicci giocando però una buona pallavolo, significherebbe cominciare a vedere sempre più vicino il traguardo salvezza. In casa delle farfalle c’è un pizzico di apprensione per le condizioni di Piva e Bracchi, due elementi essenziali per il gioco delle padrone di casa, non al meglio ma sicuramente della partita.

"Nelle ultime tre partite abbiamo dimostrato di poterci confrontare anche con le più grandi, almeno a tratti – ha detto alla vigilia Martina Bracchi, splendida sorpresa in positivo di questa prima parte di stagione a Busto Arsizio -. Roma è una squadra più alla nostra portata, ma ci ricordiamo la gara dell’andata: non sarà semplice, ma proveremo a conquistare i punti che ci servono".

Fulvio D’Eri