Serie A1 femminile. Busto e Bergamo punto e a capo. Si apre la caccia al bottino pieno

La Eurotek Uyba Busto Arsizio e la Volley Bergamo 1991 chiedono aiuto al pubblico amico per ritornare alla vittoria. Impegno infrasettimanale casalingo per le due sorprese della stagione del volley femminile di A1. Dopo il terribile trittico di gare che l’ha vista affrontare (e perdere) Milano, Conegliano e Novara in soli sette giorni, la Eurotek UYBA Busto Arsizio, settima in classifica con 32 punti, affronta stasera alla E Work Arena, con il via alle 20, una Honda Olivero Cuneo in ascesa, dopo le due vittorie consecutive di Firenze e contro Perugia, e a caccia di pesanti punti salvezza. "Abbiamo sfruttato la settimana senza partite per recuperare un po’ di energie, fisiche e mentali – ha detto Rebecca Piva –, ci aspetta un finale di stagione tosto contro squadre in cerca di punti salvezza. E Cuneo è la prima. Noi abbiamo voglia di tornare a far punti davanti al nostro pubblico".

La Volley Bergamo di coach Parisi, sesta con 33 punti ma reduce dai ko con Scandicci e Chieri, oggi ospita al PalaFacchetti, con inizio alle 20.30, la WashGreen, nona con 21 punti, con un solo obiettivo: vincere per conquistare i tre punti che la dividono dalla qualificazione ai playoff che, a inizio stagione, parevano una chimera.

Fulvio D’Eri