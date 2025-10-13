Serie a1 femminile. Busto lotta senza fortuna: la Igor impone il secondo stop consecutivo alla Uyba

La Uyba Eurotek Laica di Busto Arsizio perde per 3-1 in casa della Igor Gorgonzola Novara, ma esce dal campo a testa alta. Partita male, la formazione di Enrico Barbolini, autore di un sorprendente turnover forse in vista del match infrasettimanale contro Bergamo di mercoledì sera, ha saputo crescere vincendo il terzo set e combattendo anche nel quarto, prima di cedere ad una delle squadre più forti del campionato.

Nel primo parziale la Igor vola via sul 9-4. La Uyba rientra (9-8) ma le ragazze di Lollo Bernardi riaccelerano, scappano sul 16-11 e chiudono facilmente sul 25-19. Secondo set più combattuto, con Busto che va sul 7-5 con l’attacco della Parra e con Novara che recupera e va avanti (11-9). Il parziale prosegue punto a punto fino al 19-18, poi Igiede e Ishikawa piazzano il break che permette alla Igor di salire di vincere 25-21.

Nel terzo set il muro di Obossa consente alle farfalle di portarsi sull’8-6. Le padrone di casa riacciuffano le rivali a quota 15 ma la Uyba, con Torcolacci e Obossa, arriva al 19-17 e sprinta chiudendo sul 25-21 ancora con l’opposta (24 punti per lei e altra prestazione di spessore). Le farfalle volano sulle ali dell’entusiasmo e Battista le porta sul 12-10. La Igor si riporta in parità (con un muro della Cambi) e il quarto set prosegue con le squadre a contatto fino al 18-18. Poi salgono in cattedra Ishikawa, 17 punti, e Igiede, 19 punti, che trascinano la Igor sul 22-18 e piazzano i punti del 25-20, per il 3-1 finale.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – EUROTEK LAICA UYBA BUSTO ARSIZIO 3-1 (25-19, 25-21, 21-25, 25-20)

Fulvio D’Eri