Serie A1 femminile. È Plak l’ultimo innesto per la Vero Volley Milano. Sarà la vice Egonu in attesa del rientro di Akimova
Ultimo colpo di mercato per la Numia Vero Volley Milano che ha ufficializzato l’arrivo di Celeste Plak. L’esperta olandese, già vista in Italia con le maglie di Bergamo, Novara e Roma, durante la prima intensa parte di stagione tra campionato e coppe sarà la vice Paola Egonu. In attesa che Vita Akimova completi il suo periodo di riabilitazione dopo un anno di lontananza dai campi, il Consorzio si è voluto cautelare con una giocatrice già sostanzialmente pronta e in grado di fornire garanzie in attacco quando la nuova capitana della squadra (fresca di rinnovo contrattuale fino al 2027) riposerà.
Celeste Plak sarà anche un’importante arma tattica a disposizione di coach Stefano Lavarini che un po’ come successo spesso e volentieri in Nazionale con Ekaterina Antropova potrebbe optare nei finali di set per il doppio cambio. Non è da escludere neanche che la schieri come schiacciatrice in un reparto in cui, dopo gli addii di Myryam Sylla, Helena Cazaute e Nika Daalderop, le gerarchie sono ancora tutte da stabilire tra Khalia Lanier, Elena Pietrini e Rebecca Piva.
"Sono molto felice e onorata di fare parte della famiglia Vero Volley – le prime parole di Plak –. Anche se solo per una parte della stagione, spero di dare subito una mano alla squadra per iniziare al meglio".
Andrea Gussoni
