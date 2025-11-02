Serie A1 femminile, Egonu e compagne in campo alle 15. La Numia torna all’Allianz per ingranare la terza. Lavarini: "Occhio a Monviso, ha qualità e velocità»

La domenica di pallavolo si apre col ritorno della Numia Vero Volley Milano dopo sette mesi all’Allianz Cloud. In questo inizio di stagione Paola Egonu (nella foto) e compagne in casa si erano esibite sempre all’Opiquad Arena di Monza, ma oggi, sfruttando anche il derby maschile in programma alle 19.30, è stata organizzata una giornata con due match nell’ex Palalido.

Le ragazze del Consorzio giocheranno alle 15 e sono reduci da due facili vittorie per 3-0: l’obiettivo è il tris contro la Wash4green Monviso Volley di due grandi ex come Anna Davyskiba e Adhuoljok Malual, in attesa di riaffrontare mercoledì sera la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano nel recupero di A1.

Coach Stefano Lavarini resta concentrato sulle piemontesi: "Fondamentale recuperare le energie consumate nella dispendiosa trasferta di Perugia. Abbiamo studiato il piano di gioco e lavorato fisicamente in palestra. Monviso gioca veloce con buone soluzioni, soprattutto quando ha qualità di primo tocco. Ha saputo mettere in difficoltà anche squadre di alta classifica. Inoltre ha recuperato l’alzatrice titolare Battistoni, che è stata sostituita per alcune settimane egregiamente da Bridi e si presenterà a Milano nelle migliori condizioni. Dovremo giocare una gara attenta per conquistare i punti in palio nella nostra prima volta stagionale in casa a Milano".

Hena Kurtagic dopo aver riposato in panchina giovedì sera dovrebbe tornare al suo posto al centro.

