Serie A1 femminile. La Cbf Balducci abbraccia l’azzurrina Nicole Piomboni

Da ieri la Cbf Balducci è al completo avendo sostenuto il primo allenamento l’azzurrina Nicole Piomboni, arrivata a Macerata dopo una meritata settimana di riposo post-conquista del titolo mondiale Under 21 con l’Italia. Per la schiacciatrice, arrivata al palasport Fontescodella con la medaglia d’oro al collo, subito una seduta di pesi al mattino di tecnica con le compagne e una nel pomeriggio con la palla. Iniziata anche la seconda settimana di preparazione per il campionato di A1 di volley femminile, che vedrà le arancionere dividersi tra palestra, pesi, palla al palasport e una seduta speciale sulla sabbia per continuare ad affrontare i primi salti su una superficie morbida. "L’accoglienza è stata super. Ieri mattina – ha detto Piomboni, prima di cominciare l’allenamento di tecnica con la maglia della società maceratese – siamo subito partiti dal lavoro in sala pesi e ho conosciuto le compagne, lo staff e la dirigenza, tutti mi hanno fatto sentire subito a casa: prima impressione direi super positiva. Sarà il mio secondo anno in A1 e sono molto contenta di poter essere qui e viverlo a Macerata, una società dove si lavora e si sta bene". Lo scorso anno Piomboni ha debuttato nella massima serie. "È stata una stagione utile per maturare un po’ di esperienza, mi sono dovuta adattare e sciogliere dalle prime tensioni, però in questa stagione credo che l’obiettivo sia esprimere il miglior gioco possibile e ritengo che come squadra abbiamo le carte in regola per potercela giocare. Quindi non vediamo l’ora di iniziare a lavorare in palestra tutte insieme". Per la giocatrice è stata un’estate piena, che ha regalato un’enorme soddisfazione. "Mi ha dato un’enorme carica – dice Piomboni – avere vinto il mondiale Under 21. È stato un mondiale sofferto, che alla fine ci ha premiato dei sacrifici dell’estate e degli anni precedenti. Adesso è il momento di archiviare un attimo e pensare alla prossima stagione con il Club".