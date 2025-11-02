Acquista il giornale
Serie A1 femminile, l’anticipo. Bergamo spaventa Conegliano solo per un set. Le campionesse restano in vetta alla classifica

La Volley Bergamo dura un solo set, poi si scioglie e lascia campo libero alla capolista Conegliano che vince...

di Redazione Sport
2 novembre 2025
Applausi, cori e passione: l’atmosfera unica di un campo da volley pieno di tifosi

La Volley Bergamo dura un solo set, poi si scioglie e lascia campo libero alla capolista Conegliano che vince 3-1 nella gremita ChorusLife Arena e rimane in vetta. Nel primo set partono bene le ragazze di Carlo Parisi che, dopo l’equilibrio iniziale, provano ad allungare portandosi sul 14-11 con Manfredini e Kipp. Strubbe e capitan Mlejnkova proiettano la Volley Bergamo sul 17-12 e la Montalvo piazza i punti del 22-18. Preludio al 25-20 col quale le orobiche vincono il primo set tra l’entusiasmo del pubblico.

Le pantere reagiscono e nel secondo set salgono sul 15-11 con un’ottima Adigwe (21 punti e best scorer). La Kipp, con due schiacciatone, riporta sotto la Volley Bergamo (17-15) ma Gabi sale in cattedra e lancia le pantere verso il 21-16. Nel finale le ragazze di Santarelli chiudono senza problemi sul 25-21 con il muro della Adigwe.

Conegliano prende il ritmo e nel terzo set va avanti 7-4 ancora con Adigwe sugli scudi. Si alza il muro delle ospiti che volano via sul 12-5 con Gabi e poi si portano sul 18-10. Le bergamasche non riescono a mettere palla a terra e così Conegliano vince anche il terzo set facilmente, col punteggio di 25-12 con la Haak.

Nel quarto set le bergamasche rimangono incollate alle rivali, almeno all’inizio, poi Gabi e Adigwe piazzano il break del 19-14 e portano l’Imoco a vincere 25-18.

BERGAMO 1991-IMOCO CONEGLIANO 1-3 (25-20, 21-25, 12-25, 18-25)Fulvio D’Eri

