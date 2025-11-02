Serie A1 femminile, l’anticipo. Bergamo spaventa Conegliano solo per un set. Le campionesse restano in vetta alla classifica

La Volley Bergamo dura un solo set, poi si scioglie e lascia campo libero alla capolista Conegliano che vince 3-1 nella gremita ChorusLife Arena e rimane in vetta. Nel primo set partono bene le ragazze di Carlo Parisi che, dopo l’equilibrio iniziale, provano ad allungare portandosi sul 14-11 con Manfredini e Kipp. Strubbe e capitan Mlejnkova proiettano la Volley Bergamo sul 17-12 e la Montalvo piazza i punti del 22-18. Preludio al 25-20 col quale le orobiche vincono il primo set tra l’entusiasmo del pubblico.

Le pantere reagiscono e nel secondo set salgono sul 15-11 con un’ottima Adigwe (21 punti e best scorer). La Kipp, con due schiacciatone, riporta sotto la Volley Bergamo (17-15) ma Gabi sale in cattedra e lancia le pantere verso il 21-16. Nel finale le ragazze di Santarelli chiudono senza problemi sul 25-21 con il muro della Adigwe.

Conegliano prende il ritmo e nel terzo set va avanti 7-4 ancora con Adigwe sugli scudi. Si alza il muro delle ospiti che volano via sul 12-5 con Gabi e poi si portano sul 18-10. Le bergamasche non riescono a mettere palla a terra e così Conegliano vince anche il terzo set facilmente, col punteggio di 25-12 con la Haak.

Nel quarto set le bergamasche rimangono incollate alle rivali, almeno all’inizio, poi Gabi e Adigwe piazzano il break del 19-14 e portano l’Imoco a vincere 25-18.

BERGAMO 1991-IMOCO CONEGLIANO 1-3 (25-20, 21-25, 12-25, 18-25)Fulvio D’Eri