Serie A1 femminile. Lo scoutman Malatini: "Per la Cbf Balducci un anno impegnativo: salvarci nel massimo campionato»

Prosegue sempre più nel segno della continuità la costruzione dello staff tecnico della CBF Balducci, formazione del campionato di A1 di volley femminile. In quest’ottica si interpreta la conferma nel ruolo di scoutman del Club maceratese per Marco Malatini, classe 1965 di Porto Potenza. Si tratta di un veterano del team considerando che per lui sarà la nona stagione consecutiva in arancionero. Con questi colori, dunque, Malatini può vantare un lunghissimo curriculum, nel suo palmares due promozioni in A1, una promozione in A2 e una Coppa Italia di A2. Lo scoutman arancionero sarà per un’altra stagione al lavoro a bordo campo durante le gare della CBF Balducci e darà poi il suo consueto prezioso contributo per la preparazione delle partite, in collaborazione con tutto lo staff guidato da coach Valerio Lionetti.

Per Malatini, inoltre, non solo una lunga esperienza nei Club. Proprio in questi ultimi giorni è stato protagonista con la Selezione regionale femminile delle Marche al Trofeo delle Regioni 2025, da tre anni infatti fa parte dello staff tecnico marchigiano. "Dopo l’esperienza appena conclusa – dice Malatini – sono molto contento di continuare a lavorare con lo staff di Lionetti, soprattutto perché quest’anno abbiamo raggiunto la promozione in Serie A1, un traguardo che non era scontato ma era un obiettivo abbastanza preciso della scorsa stagione. È stato raggiunto, quindi adesso possiamo dire di avere una seconda chance rispetto all’avventura di tre anni fa per dimostrare che possiamo mantenere la categoria. Si tratta di una nuova sfida, con una nuova squadra ma con uno staff che può vantare un anno di esperienza insieme: abbiamo legato e ci siamo trovati molto bene insieme".

Malatini guarda avanti. "Speriamo di riuscire a conquistare l’obiettivo – prosegue lo storico scoutman arancionero – che anche per la prossima stagione è preciso ma diverso da quello dell’anno precedente: parliamo di salvezza". Per Malatini l’anno trascorso è stato molto imprtante. "Dal punto di vista personale, posso dire che nella scorsa stagione sono riuscito a migliorare le mie conoscenze, ho imparato molto da coach Lionetti e credo che l’anno prossimo sia un’ulteriore occasione per affinare le mie qualità di scoutman e metterle al servizio della squadra per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Non vedo l’ora di confrontarmi con la categoria, conosco ormai l’ambiente e conosco molti degli scout di Serie A1".