Serie A1 femminile, Macerata vince lo scontro diretto. Delusione Busto Arsizio, la Balducci fa il colpo. Oggi l’operazione al crociato per capitan Boldini
Una deludente Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio cede in casa per 3-1 a Macerata e resta nelle posizioni di bassa...
Una deludente Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio cede in casa per 3-1 a Macerata e resta nelle posizioni di bassa classifica. Quella che sembrava una partita assai abbordabile, sebbene la Balducci fosse un punto avanti a Busto, si è trasformata in un ostacolo insormontabile per la Uyba di coach Enrico Barbolini (nella foto) che, malgrado una Obossa da 26 punti e Battista da 14, non è riuscita ad arginare Kokkonen, 22 punti, e Decortes, 19. Senza capitan Boldini, che stamattina si opererà al crociato del ginocchio sinistro, la Uyba inizia male. Obossa e Gennari ci provano, ma Decortes è scatenata e le marchigiane rimangono avanti (13-18). Le farfalle si scuotono, con le schiacciate di Obossa e Eckl tornano sotto (18-20) e, approfittando di due errori di Kockarevic, impattano a quota 21. Si va avanti punto a punto, ma il finale è della Balducci che trova il guizzo decisivo per il 26-24. Nel secondo set Battista, Obossa e Gennari mettono palla a terra con continuità e la Uyba vola sul 10-3, chiudendo agevolmente sul 25-13. Avvio equilibrato nel terzo parziale, con le due squadre che sbagliano molto. Macerata va sul 14-11 e scappa fino al 21-18 con Kokkonen e Decortes, vincendo poi 25-22. Nel quarto sono ancora le ospiti a spezzare l’equilibrio e piazzare l’allungo, portandosi sul 15-11 con l’attacco di Mazzon. La Uyba prova a recuperare con Van Avermaet e Battista, ma le ragazze di Lionetti volano sul 21-16 e chiudono il set (25-18 con Decortes e il muro di Mazzon).
EUROTEK LAICA UYBA BUSTO ARSIZIO – BALDUCCI HR MACERATA 1-3 (24-26, 25-13, 22-25, 19-25)Fulvio D’Eri
Continua a leggere tutte le notizie di sport su