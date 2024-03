Serie A1 femminile. Megabox fa la voce grossa e non dà tregua alla Itas. Tre punti in chiave playoff

megabox vallefoglia

3

itas trentino

0

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Degradi 10, Aleksic 11, Mingardi 19, Kosheleva 9, Mancini 2, Dijkema 2; Panetoni (L), Giovannini. Non entrate: Cecconello, Grosse Scharmann, Kobzar, Gardini, Badioli. All. Pistola.

ITAS TRENTINO: Guiducci 1, Acosta, Marconato 5, De Hoog 10, Michieletto 9, Olivotto 7; Parlangeli (L), Shcherban 12, Stocco, Scholten 1, Mistretta (L2), Moretto. Non entrate: Angelina. All. Mazzanti.

Arbitri: Canessa e Autuori. Parziali: 25-21 (28’), 25-23 (29’), 25-15 (23’).

La Megabox cattura ai danni dell’ultima della classe tre punti preziosi in vista della corsa playoff. Un risultato rotondo, ma non facile. Il Trentino, allenato da Mazzanti, ha dato del filo da torcere. Due set giocati con intensità. Poi nel terzo l’Itas cede di schianto. Le biancoverdi hanno sempre condotto il gioco. Le avversarie hanno fiatato però sul collo per poi nell’ultimo parziale mollare la presa. Nei finali punto a punto, decisivo il numero di errori delle ospiti (22 contro 14). Nel primo set parte bene la Megabox (10-8), ma l’Itas impatta a quota 10. Il muro di Aleksic (22-18) dà fiato alle locali, l’attacco out di Shcherban vale il 23-18, poi Marconato firma un attacco e un muro su Aleksic. Pistola chiama il secondo time-out, Mingardi strappa il 24-20 e chiude 25-21.

Nel secondo parziale le padrone di casa guadagnano subito un break ma Degradi sbaglia ricezione e attacco e un muro di Shcherban su Mingardi portano per la prima volta avanti Trento. Michieletto allunga 7-5 (4-0 di parziale). Si procede punto a punto. Degradi e Mingardi guadagnano l’ennesimo gap (21-19), ma la Itas non molla. Mancini mette a terra una fast cruciale (24-22), chiude Degradi 25-23. Nel terzo set parte nuovamente bene Vallefoglia: 7-1 con una pipe. L’ace di Aleksic sigla il 9-1. Trento ormai non ne ha più. Chiude Degradi sul 25-15.

b.t.