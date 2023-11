Serie A1 femminile. Megabox, il pubblico è uscito vincitore

Questa volta al PalaMegabox ha vinto il pubblico. Si è infatti sfiorato il migliaio di presenti. E Vallefoglia ci ha anche provato a ostacolare la corazzata Igor Novara che non a caso è la capolista del campionato di serie A1. "Peccato per la sconfitta – così l’allenatore delle tigri Andrea Pistola – ma questa è frutto del periodo che stiamo vivendo. Manca un po’ di fiducia e di sicurezza e nei momenti importanti una squadra più esperta di noi ce l’ha fatto pesare".

In tutti i tre set le biancoverdi hanno recuperato terreno, mettendo paura alle ospiti. "Siamo stati bravi a tenere il campo con loro a livello tecnico, è mancata la freddezza nei finali di set nel fare le scelte giuste ed essere un po’ più lucidi". La situazione ora pare più psicologica che di capacità: "Purtroppo quando perdi tante partite di fila questa è una componente di cui tenere conto. L’unico modo è tornare a vincere, è imperativo farlo a cominciare dalla partita con Trento. La prestazione che abbiamo fatto contro le prime della classe meritava di più di quanto abbiamo raccolto". Sulla gara con lgor interviene anche il libero della Megabox Sara Panetoni: "Abbiamo fatto una buona partita, con qualche alto e basso, ma siamo contente perché c’è stata una reazione rispetto alle ultime uscite, forse ci è mancato un po’ di coraggio nel finale". Manca davvero poco per tornare a sorridere e macinare punti, perché la squadra c’è e si impegna: "Lavoriamo tanto, ci dispiace non essere riuscite ancora a dare una soddisfazione al nostro pubblico nelle partite in casa, ma sono convinta che presto ce la faremo. Peccato per i finali di set, ma le grandi squadre sono così, non devi sbagliare mai nulla, altrimenti paghi carissimo ogni errore". Ora il calendario propone alla Megabox Ondulati del Savio l’anticipo televisivo in trasferta con la Itas Trentino in programma sabato 25 novembre alle 20.30 in diretta su Rai Sport dal T Quotidiano Arena.

b.t.