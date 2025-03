Serie A1 femminile. Milano espugna Chieri. Ai playoff da seconda

La regular season di Serie A1 si è chiusa con una pesantissima vittoria esterna per la Numia Vero Volley Milano. Al Pala Gianni Asti di Torino, la squadra del Consorzio si è imposta 3-1 sulla Reale Mutua Fenera Chieri e ha sorpassato al secondo posto della classifica la Savino del Bene Scandicci, sconfitta a sorpresa a Firenze dall’Igor Gorgonzola Novara, già sicura della quarta piazza. Coach Stefano Lavarini, nonostante martedi sia in programma l’andata dei quarti di finale di Champions League contro le turche dell’Eczacibasi, ha schierato dall’inizio la formazione titolare, con Paola Egonu subito caldissima in attacco. Le padrone di casa, però, dopo aver perso il primo set hanno pareggiato i conti imponendosi ai vantaggi nel secondo parziale. Milano è uscita alla distanza, prendendosi il successo. Nelle altre gare successi per 3-2 di Busto (sesta) in casa con Talmassons e del Bisonte a Bergamo che chiude ottava.A.G.