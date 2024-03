Serie A1 femminile. Milano supera Roma al tie-break. E si tiene stretto il secondo posto

Vittoria più sofferta del previsto per l’Allianz Vero Volley Milano che ha avuto bisogno del tie-break, come già successo nel turno precedente a Pinerolo, per imporsi sull’Aeroitalia Smi Roma. All’Opiquad Arena, nell’inconsueto anticipo di mezzogiorno, coach Marco Gaspari ha lasciato inizialmente a riposo gran parte delle titolari dopo il successo nel quarto di finale di Champions con le polacche del Lodz, con la sola eccezione di Paola Egonu. L’opposto di Cittadella, a segno alla fine 30 volte, non è però bastato a portare a casa i tre punti, anche perchè le ospiti guidate da Erblira Bici (top scorer con 34 punti) sono passate due volte in vantaggio, dando l’impressione di poter fare il colpaccio con una big dopo averlo sfiorato con Conegliano. Piano piano, le titolari da Alessia Orro a Myriam Sylla sono state buttate nella mischia, fino a un tiratissimo tie-break, chiuso se ai vantaggi. Milano grazie ai due punti ottenuti ha conservato il suo secondo posto in classifica.

ALLIANZ VERO MILANO-AEROITALIA SMI ROMA 3-2 (23-25, 25-19, 18-25, 25-21, 18-16) Andrea Gussoni