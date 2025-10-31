SERIE A1 FEMMINILE. Numia di prepotenza. Espugnata Perugia. A Egonu e compagne bastano solo tre set

Prima vittoria esterna stagionale per la Numia Vero Volley Milano. Le vincitrici della Supercoppa, sconfitte sui campi di Chieri e Scandicci, si sono imposte 3-0 in casa della Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Coach Stefano Lavarini ha concesso un turno di riposo a Hena Kurtagic, miglior muratrice del campionato, e almeno in avvio le ospiti hanno faticato contro le pimpanti umbre, capaci di portarsi anche sul +4 nel primo set. Khalia Lanier, top scorer con 13 punti, alla pari con Paola Egonu (nella foto) ha però guidato la sua squadra alla rimonta e l’1-0 è stato un durissimo colpo per le padrone di casa. Senza storia in particolare l’ultimo parziale, con ancora Lanier oltre alla ex Azzurra Elena Pietrini sugli scudi. La squadra del Consorzio, al secondo 3-0 di fila dopo quello all’Opiquad Arena di Monza contro la CBF Balducci Hr Macerata, domenica alle 15 tornerà in campo contro la Wash4green Monviso Volley in quello che sarà solo il primo match di giornata all’Allianz Cloud, in attesa del derby maschile di Superlega alle 19.30. Mercoledì il recupero con l’imbattuta capolista Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano.

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA-NUMIA VERO MILANO 0-3 (20-25, 23-25, 17-25)

Andrea Gussoni