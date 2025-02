Serie A1 femminile. Numia Milano crolla ancora con Conegliano. Busto liquida Cuneo, passo falso Bergamo

La Numia Vero Volley Milano si inchina ancora alla invincibile Imoco Prosecco Conegliano mentre la Eurotek Uyba Busto Arsizio spazza via Cuneo e blinda i playoff. Dopo aver perso domenica la finale di Coppa Italia, Milano prende un’altra lezione da Conegliano che, davanti al suo pubblico, si è imposta per 3-0, con parziali di 25-17, 25-21 e 25-16. Bene la Uyba Busto Arsizio che è partita forte e nel primo set ha allungato sul 15-11 e poi, dopo la rimonta delle piemontesi, ha chiuso sul 25-22. Il secondo set viene archiviato 25-17, pratica chiusa nel terzo (25-18). Passo falso in casa per Bergamo, che lotta ma non basta: finisce 1-3 per Pinerolo (24-26, 25-16, 23-25, 24-26). F.D’E.