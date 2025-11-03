Serie A1 femminile. Numia senza affanni contro Monviso. L’equilibrio dura soltanto in avvio

Terzo 3-0 consecutivo in una settimana per la Numia Vero Volley Milano che celebra nel migliore dei modi il ritorno dopo sette mesi all’Allianz Cloud. Le ragazze allenate da coach Stefano Lavarini, dopo aver schiantato Cbf Balducci Hr Macerata e Bartoccini-Mc Restauri Perugia non concedono neanche un set alla Wash4green Monviso Volley, rimasta in partita solo nel primo parziale.

Milano, ancora priva di Hena Kurtagic, non riesce a a prendere il volo ma trova l’1-0 grazie alla solita Paola Egonu. L’opposto azzurro corona un primo set da 9 punti con attacco e muro che di fatto chiudono i conti. Senza storia il resto dell’incontro, con Benedetta Sartori e Anna Danesi insuperabili al centro per le ex Adhuoljok Malual e Anna Davyskiba, fermate rispettivamente a 13 e 7 punti.

Grazie a questo successo la formazione del Consorzio si porta a 16 punti in classifica, a -4 dalla capolista, la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Mercoledì andrà in scena lo scontro diretto con le pantere, nel recupero del match rinviato due settimane fa per lasciare spazio alla Supercoppa a Trieste. L’obiettivo di capitan Egonu e compagne è quello di concedere il bis al PalaVerde di Villorba.

NUMIA VERO MILANO-WASH4GREEN MONVISO 3-0 (25-22, 25-19, 25-18) Andrea Gussoni