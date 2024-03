Serie A1 femminile, obiettivo salvezza. Esonerato coach Cichello, Busto a Barbolini

La Uyba Busto Arsizio esonera coach Cichello e affida le redini della squadra a Enrico Barbolini. Le ultime due sconfitte, quella inopinata in casa di Cuneo che avrebbe potuto dare la certezza della salvezza e quella da mettere in preventivo in casa contro Chieri, hanno indotto il presidente Giuseppe Pirola ma soprattutto la proprietà bustocca, il gruppo Brera Holding, a dare il benservito al coach argentino Juan Manuel Cichello arrivato a Busto Arsizio come secondo di Julio Velasco e poi promosso a primo allenatore quando il vate di La Plata, a novembre, ha accettato la proposta della Fipav di allenare la nazionale italiana femminile, lasciando le farfalle tra le polemiche. Cichello ha condotto la Uyba in piena linea di galleggiamento, vicinissima alla salvezza, unico obiettivo plausibile stagionale per una squadra costruita malissimo, zeppa (troppo) di giovani inesperte e senza un vero e proprio martello "esperto" in grado di mettere la palla a terra con continuità.

Ma il crollo con Cuneo e quello contro Chieri, al termine di due partite scialbe e senza emozioni sono costati carissimo al tecnico Cichello che, secondo alcune voci, pagherebbe anche uno spogliatoio quantomai poco coeso e slegato. E così al timone di comando di Busto Arsizio ci sarà Enrico Barbolini, ex tecnico di Sassuolo, S. Giovanni in Marignano in A2, che debutta così in A1 come head coach a 54 anni.

A lui il compito di traghettare la squadra alla salvezza, impresa non impossibile considerato il calendario della Uyba e delle sue dirette concorrenti. Il suo esordio? Domenica pomeriggio a Treviglio, contro una Bergamo con l’acqua alla gola. Basta un punto per timbrare, in pratica, la salvezza!

Fulvio D’Eri