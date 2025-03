Serie A1 femminile, play off vincenti. Bartoccini, colpo grosso a Cuneo. Ipotecato il secondo turno

HONDA OLIVERO CUNEO0BARTOCCINI PERUGIA3(20-25, 21-25, 15-25)

CUNEO: Bjelica 12, Cecconello 6, Kapralova 5, Polder 1, Martinez, Signorile, Panetoni (L1), Bakodimou 5, Colombo 5, Brambilla 3. N.E. – Ciciulla, Dodson, Sanchez Savon, Scialanca (L2). All. Lorenzo Pintus.

PERUGIA: Nemeth 13, Bartolini 11, Traballi 10, Ungureanu 4, Cekulaev 3, Ricci 2, Sirressi (L1), Gryka 8, Gardini 2, Rastelli 1, Anchante, Pecorari, Recchia (L2). All. Andrea Giovi.

Arbitri: Stefano Nava (MB) e Rossella Piana (MO).

OLIVERO (b.s. 7, v. 3, muri 4, errori 14). BARTOCCINI (b.s. 8, v. 2, muri 12, errori 11).

CUNEO – Il debutto nella seconda fase di stagione è bagnato dal successo per la Bartoccini Mc Restauri Perugia che vince per tre a zero. Le magliette nere si aggiudicano la prima sfida dei play-off challenge fermando per la seconda volta nella stagione, prima volta in trasferta, la Honda Olivero Cuneo con una prova davvero convincente. Una gara appassionante con la squadra di coach Giovi che è riuscita ad iniziare la sua avventura negli spareggi, superando il suo scoglio dopo una lotta di un’ora e mezza. Tre set che hanno dato ragione alle umbre, apparse più incisive che mai con il tridente Nemeth-Traballi-Bartolini che ha girato a dovere. Il primo set si apre con diversi errori ospiti e Kapralova prende il comando (7-4). Dove non arriva l’attacco a contrastare le locali ci riesce il muro (16-16). Nel finale Traballi a muro e Nemeth in battuta sono incontenibili, il vantaggio è servito.

Alla ripresa è a provocare lo strappo è qualche sbavatura locale, unita ad una Traballi che appare in grande vena (6-15). Improvvisamente si spegne la luce nel quadrato perugino e la reazione rabbiosa di Bjelica riporta sotto nel punteggio (13-16). Le sostituzioni operate dalle umbre non sortiscono gli effetti desiderati e arriva il fiato sul collo (21-22). Perugia si mantiene avanti e alla prima occasione rincara la dose con Rastelli. Nella terza frazione in campo c’è Gryka che si fa notare (3-6). Le piemontesi sprecano molte opportunità per andare a segno e le distanze aumentano (6-11). L’ulteriore accelerazione è ancora della scatenata Gryka che a rete è inarrestabile (11-20). Ad apporre la firma sul successo è una strepitosa Bartolini che mette a terra gli ultimi tre punti e fa celebrare la festa della donna nella maniera migliore alle compagne.

Alberto Aglietti