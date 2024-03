Volley, le gare di Serie A1 maschile e femminile del weekend

Milano, 1 marzo 2024 – Entrano nel loro rush finale le stagioni regolari dei massimi campionati maschili e femminili di volley: questo weekend, la Serie A1 femminile targata Tigotà farà il giro di boa della nona giornata di ritorno con il turno che inizierà domani, sabato 2 marzo, con ben due anticipi: si partirà alle 20.30 (match in diretta su Volleyballworld.tv) con la sfida tra la Trasportipesanti Casalmaggiore, che sembra essersi allontanata dalla zona più calda della classifica, e la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, ancora imbattuta dopo 21 turni e reduce dalla netta vittoria contro il VakifBank valsa l’accesso alle semifinali di Champions League. Mezz’ora più tardi, alle 21 (match in diretta su Volleyballworld.tv e in chiaro su Rai Sport), andrà invece in scena la sfida la sfida tra Volley Bergamo, che dopo tre settimane ritorna tra le mura amiche del PalaFacchetti, e la Wash4Green Pinerolo. La giornata riprenderà poi domenica nell’insolito orario di mezzogiorno (match in diretta su Volleyballworld.tv), quando l’Allianz Vero Volley Milano, che punta a dare continuità agli ultimi risultati più che positivi, ospiterà all’Opiquad Arena la Aeroitalia Smi Roma. La prima sfida del pomeriggio si disputerà alle ore 15 (match in diretta su Volleyballworld.tv e in chiaro su Rai Sport) con la sfida di alta quota tra la Reale Mutua Fenera Chieri 76’, attualmente quinta in classifica, e la Savino Del Bene Scandicci, un gradino più in su in graduatoria. In terza posizione, a precedere la formazione toscana, c’è la Igor Gorgonzola Novara che alle ore 17 (match in diretta su Volleyballworld.tv) andrà a far visita alla Il Bisonte Firenze. Sempre alle 17 (match in diretta su Volleyballworld.tv), poi, la Megabox Ondino Savio Vallefoglia, reduce dai ko con Scandicci e Novara, se la vedrà in casa con il fanalino di coda Itas Trentino, mentre alle 19.30 (match in diretta su Volleyballworld.tv, Sky Sport e Now TV) inizierà l’ultimo incontro della giornata, quello tra la Honda Olivero San Bernardo Cuneo e la Uyba Volley Busto Arsizio, due squadre in cerca di punti salvezza.

Le gare dell'ultimo turno di SuperLega maschile

Si giocherà invece interamente nel pomeriggio di domenica 3 marzo l'ultimo turno della regular season della SuperLega maschile targata Banca Credem: ad aprire le danze sarà la gara delle 17.30 (match in diretta su Volleyballworld.tv e su Rai Sport) tra la Mint Vero Volley Monza, alla ricerca di punti in chiave quarto posto, e il Cisterna Volley. Saranno invece ben cinque gli incontri in programma alle ore 18: l’Itas Trentino prima della classe e reduce dall’approdo in semifinale di CEV Champions League, se la vedrà in casa con la Pallavolo Padova (match in diretta su Volleyballworld.tv). La Farmitalia Catania, ormai retrocessa, nell’ultima recita casalinga della stagione ospiterà al PalaCatania la Gioiella Prisma Taranto (match in diretta su Volleyballworld.tv). Ben più alta la posta in palio della gara in programma a Verona tra la Giovanni Rana padrona di casa e la Cucine Lube Civitanova, che si giocano punti pesanti per un buon piazzamento in griglia playoff (match in diretta su Volleyballworld.tv). A chiudere la giornata poi, sempre alle 18, il derby emiliano tra la Gas Sales Bluenergy Piacenza e il Valsa Group Modena (match in diretta su Volleyballworld.tv) e il big match tra L’Allianz Milano e la Sir Susa Vim Perugia.