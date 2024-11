Serie A1. Uyba pronta ad un’altra magia. All’E-work Arena arriva Firenze

Le farfalle vogliono superare anche Firenze per continuare a volare in alto. Reduci dalla vittoria per 3-0 a Cuneo, successo che ha permesso loro di salire al sesto posto con 15 punti a pari merito con Bergamo, le ragazze di Enrico Barbolini ricevono stasera, alle 20.30 alla E-Work Arena, la Bisonte Firenze, formazione reduce dalla inopinata e inaspettata sconfitta contro Perugia che le ha impedito di schiodarsi da quota 9 punti e dalla decima posizione. Busto Arsizio non dovrà commettere l’errore di sottovalutare le avversarie, con la ex farfalla Giulia Leonardi in campo, capaci in stagione di mettere in difficoltà Milano e Chieri perdendo solo al tie break. "Sinceramente a Cuneo, nonostante la vittoria, non abbiamo disputato la nostra migliore partita. Per questo in settimana abbiamo lavorato per sistemare le cose che ci riescono meno bene – dice la centrale della Uyba Benedetta Sartori -. Mi aspetto una partita molto complicata perché Firenze scenderà in campo agguerrito e con la voglia di vincere, anche per riscattare la sconfitta con Perugia. Vincerà chi saprà stare di più sul pezzo, noi siamo consapevoli di poter fare grandi cose, ma finora abbiamo fatto vedere la nostra miglior pallavolo solo a tratti: da stasera dobbiamo essere costanti".

Fulvio D’Eri