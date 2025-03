Serie A2 femminile. Brescia, derby di gioia. Playoff a cinque punti. Obiettivo su Padova

La Valsabbina Millenium Brescia e la Futura Giovani Busto Arsizio, ancora in corsa per la promozione, hanno dato vita lunedì sera a uno spettacolare derby lombardo in Serie A2. Al PalaBorsani di Legnano le leonesse hanno portato a casa due punti pesantissimi per tornare a -5 dall’Itas Trentino, che al momento sarebbe l’ultima partecipante ai playoff. Decisive una straordinaria Aurora Pistolesi (nella foto, MVP della serata con 15 punti e un 46% in ricezione) e una solida Denise Meli (5 muri). Bianca Orlandi ed Elisa Zanette, entrambe autrici di 19 punti, non sono bastate, invece, alle padrone di casa per operare il sorpasso sull’Akademia Sant’Anna Messina al terzo posto. Brescia domenica ospiterà la Nuvolì Altafratte Padova, mentre Busto Arsizio farà visita alla Cbf Balducci Hr Macerata, seconda forza del campionato che può ancora sperare - in teoria - nella promozione diretta visto che si trova a -5 dalla Omag-Mt San Giovanni In Marignano. Serena Ortolani e compagne, già capaci di portarsi a casa la Coppa Italia di categoria trionfando all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) nella finale con l’Itas Trentino dell’ex ct Davide Mazzanti (dimessosi per motivi personali), restano le grandi favorite però per il salto nella massima categoria.