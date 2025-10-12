Serie A2 femminile, Casalmaggiore sconfitta. Melendugno si impone in quattro parziali

Nell’anticipo della seconda giornata della Serie A2 femminile di volley, Casalmaggiore è costretta ad arrendersi a Melendugno. Al PalaFarina di Viadana, le pugliesi si impongono 3-1 (25-14; 25-19; 23-25; 25-16) e alla squadra dell’head coach Cuello non basta l’orgoglioso terzo set per rimettere in discussione un avvio tutto in salita.

Per quel che riguarda le altre lombarde dell’A2, oggi giocheranno in quattro e tutte saranno impegnate in trasferta. Nel gruppo A, la Vallecamonica Sebino cercherà di bissare il successo nel turno inaugurale sul taraflex della Roma Volley (all’esordio stagionale), mentre Concorrezzo, dopo il passo falso iniziale, dovrà ribaltare il pronostico in casa del Sant’Anna Messina, una delle candidate più accreditate alla promozione.

Nel gruppo B, mentre la Millenium sarà in cerca di conferme a Modena, l’Offanengo sarà di scena a Imola alla ricerca dei primi tre punti. Domani alle 20.30 il posticipo tra Futura Busto Arsizio e Fasano a completare il quadro.

Luca Marinoni