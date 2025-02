Serie A2 femminile. Futura-Omag, sfida al vertice. Busto Arsizio sogna l’aggancio

Sfida al vertice per la Futura Volley che, questa sera alle 20.30 alla Soevis Arena di Castellanza, scenderanno in campo in un attesissimo big match. Le padrone di casa, seconde nella Pool promozione con 46 punti, ospitano la Omag San Giovanni in Marignano, prima con 49 punti e, dopo aver vinto la Coppa Italia di A2 la settimana scorsa, grande favorita per il salto diretto in A1 (che spetta alla prima classificata).

Una sfida di altissimo livello tra le due formazioni che hanno vinto la regular season nei rispettivi gironi di serie A2. Tre soli punti separano “Cocche e Zie“, pronte a darsi battaglia in un match che mette in palio la vetta. Il pericolo numero 1 per le ragazze di casa è rappresentato da Serena Ortolani, ancora capace di fare la differenza.

"Rispetto al match di Coppa Italia di gennaio, per entrambi i team il percorso di strutturazione delle proprie caratteristiche si è sviluppato – dice coach Beltrami -. La Omag ha acquisito grande consapevolezza, consolidando la posizione di leader del campionato non solo per punti fatti, ma per continuità di risultati e prestazioni, vincendo anche la Coppa Italia. Dovremo essere attenti su alcuni dettagli e più incisivi in battuta, abbiamo le caratteristiche e gli strumenti per creare qualcosa di più nel gioco sia nei colpi d’attacco che nel primo tocco".

Fulvio D’Eri