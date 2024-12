Serie a2 femminile. Millenium a Lecco prima di sfidare l’Itas Trentino

Giorni importanti per la Millenium, che domenica 15 farà visita al Lecco per consolidare la posizione in classifica. Mercoledì 18, invece, inizierà dal parquet dell’Itas Trentino il cammino nella fase finale di Coppa Italia. Appuntamenti di rilievo per la squadra di coach Solforati, che guarda avanti con l’obiettivo di dimostrare la crescita del gruppo. L.M.