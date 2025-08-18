Serie A2 femminile. Vazquez Gomez ultimo colpo per Casalmaggiore

Con l’inizio della preparazione a un passo, prevista da oggi a Casa Apis a Forte dei Marmi, la Volleyball Casalmaggiore annuncia l’ultima giocatrice che chiuderà il roster a disposizione del coach Claudio Cesar Cuello (nella foto). Si tratta di Valeria Vazquez Gomez, schiacciatrice classe 2001 di 185 cm, grande esplosività, cresciuta pallavolisticamente negli Stati Uniti, prima a Pittsburg University dalla stagione 2019/2020 alla 2024/2025, quindi con l’Omaha Suopernovas. "Sono molto contenta e grata di avere l’opportunità di giocare per Casalmaggiore al fianco di coach Claudio Cuello e del suo staff tecnico ma soprattutto di giocare davanti ai tifosi italiani", le prime parole della nuova giocatrice di Casalmaggiore, nel vido postato sui canali social del club. La portoricana, che vestirà la maglia numero 8, ha collezionato tre primi posti nella NCAA Atlantic Coast Conference, due primi posti nell’Asics Classic e un primo posto alla NORCECA Final Four, quest’ultimo ottenuto con la nazionale portoricana.

Il roster di Casalmaggiore diventa così completo con Melissa Mattioli, Melissa Marku e Betsy Nwokoye centrali; Chiara Costagli, Sofia Nosella, Valeria Vazquez Gomez, Alexandra Ravarini e Linda Kovalcikova schiacciatrici; Giulia Neri e Laura Pasquino palleggiatrici; Martina Morandi libero. Il coach, come detto, è Claudio Cesar Cuello con Guido Beccari come vice. R.S.