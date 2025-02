Serie A2. Macerata, con Aversa una vittoria di carattere

Macerata 3 Aversa 2

BANCA FISIOMED: Pozzebon, Marsili 3, Ferri 18, Valchinov 17, Ottaviani 4, Fall 11, Sanfilippo 7, Dimitrov 4, Klapwijk 7, Berger 2, Gabbanelli (L1). NE: Ichino, Palombarini (L2). All. Castellano.

EVOLUTION GREEN AVERSA: Arasomwan, Canuto 12, Sarr 3, Lyutskanov 12, Motzo 33, Frumuselu 6, Garnica 7, Ambrose 12, Minelli 2, Mentasti, Rossini (L1). NE: Gioele, Agouzoul (L2). All. Tomasello.

Arbitri: Selmi e Colucci.

Parziali: 23-25, 18-25, 25-22, 25-23, 15-12.

Note: battute punto Macerata 3 con 14 errori, Aversa 6 con 19 errori. Muri punto Macerata 9, Aversa 7. Attacco punto Macerata 54%, Aversa 55%. Ricezione positiva Macerata 54% (38% perfetta), Aversa 56% (37%). Mvp: Ferri.

La Banca Macerata Fisiomed vince una partita che a un certo momento sembrava compromessa quando Aversa, quarta forza dell’A2, era avanti 0-2. A quel punto c’è la magnifica reazione dei maceratesi che cambiano il volto alla partita, nonostante l’opposto ospite abbia messo a terra 33 palloni. Fondamentale nel terzo set l’inserimento nel sestetto maceratese di Valchinov e Ferri che firma 18 punti e fa registrare un 71% di efficienza in attacco. E così anche Aversa, una formazione di valore e in grande forma, fa i conti con la squadra maceratese che si esalta quando ospita le big del campionato. È una battaglia che Macerata vince dopo due ore e 25 minuti assicurandosi due preziosi punti nella lotta per la permanenza nell’A2 di volley maschile.

Primo set. Macerata parte forte, ma Aversa nel finale vince il combattuto parziale 23-25. Nel secondo set gli ospiti sono sempre in vantaggio e vincono 18-25. Cambia la musica nel terzo set quando coach Castellano manda in campo Ferri e Dimitrov. Macerata spinge molto forte e riapre la partita (25-22). Il quarto set è combattuto punto a punto. Valchinov in battuta porta avanti i suoi (23-20), Garnica annulla tutto (23-23): è Ottaviani a mandare la partita al tie break. Nel quinto set Macerata è avanti (8-6) e la squadra di casa accelera (12-9). Ferri regala il match point ai suoi: chiude la parallela di Ottaviani. 15-12.