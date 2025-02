Serie A2 maschile. Atlantide, chance persa. Lotta a tre per il vertice

La ventesima giornata ha portato una rivoluzione in A2 maschile. Ravenna si è fatta sorprendere da Aversa e ha perso il primato, passato ora a Prata, mentre l’Atlantide ha sciupato l’occasione di affiancare al comando i friulani, tornando da Palmi con due punti. Una lotta a tre per la corona, che riserva già grande attesa per il prossimo turno, con il duello tra Tucani e romagnoli: "Sarà una sfida sul filo - anticipa coach Zambonardi - ma il nostro pubblico sarà pronto a darci una mano". L.M.