Serie A2 maschile. Atlantide seconda nonostante il ko. Bisset verso il rientro

Mancano due giornate alla conclusione della regular season della A2 maschile di pallavolo e l’Atlantide è chiamata a chiudere nel migliore dei modi la prima fase della stagione. Lo scivolone patito a Pineto, pur non costando il secondo posto ai Tucani, ha visto non solo la capolista Prata portarsi a +3, ma anche risalire a -2 Ravenna. La squadra di coach Zambonardi domenica renderà visita a Porto Viro e chiuderà al San Filippo con Cantù. Due ostacoli da affrontare con la massima determinazione, come sottolinea l’allenatore bresciano, che sintetizza l’obiettivo dei suoi giocatori in questo rush finale: "La sconfitta con Pineto non è stata un dramma. Purtroppo non è andata come volevamo, ma adesso dobbiamo difendere la seconda posizione e prepararci nel migliore dei modi per la seconda fase di un campionato che sarà ancora lungo". In questo senso tutta l’Atlantide guarda con particolare attenzione verso Bisset. I Tucani sperano di recupere al meglio l’opposto cubano in vista delle partite che decideranno l’esito dell’intera stagione. La sua assenza nelle ultime gare si è fatta sentire in modo importante, ma un punto di riferimento come il trentaquattrenne giocatore sudamericano, al top, potrà fare la differenza nelle sfide che non si possono sbagliare. Luca Marinoni