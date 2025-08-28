Serie A2 maschile. Vullo: "Macerata al via con un sestetto più equilibrato»

Da oggi la Banca Macerata Fisiomed inizierà la preparazione cominciando a costruire la seconda stagione nel campionato di A2 di volley maschile e presentandosi al via con tante novità. "Abbiamo un sestetto più equilibrato. In Novello – osserva Italo Vullo, direttore generale della società maceratese – abbiamo un opposto molto buono e di livello, l’anno scorso siamo stati costretti a cambiare in corsa in quel ruolo. Poi c’è un palleggiatore come Pedron che conosce molto bene l’A2 e può essere un valore aggiunto, senza nulla togliere a Marsili che c’è stato nei due anni scorsi. I due schiacciatori bulgari sono molto buoni, abbiamo poi giovani di talento come Talevi e Garello, quest’ultimo fa parte della nazionale under 19. Nell’organico ci sono poi dei ragazzi che possono crescere molto, che hanno fame e sono guidati da un palleggiatore esperto".

In questo periodo si devono gettare le basi perché il 19 ottobre inizierà il campionato con Banca Macerata Fisiomed che farà visita al Catania. In questa fase non potrebbero esserci gli schiacciatori bulgari Rusi Zhelev e Denis Karyagin impegnati in nazionale. "Sono bloccati nel loro Paese fino a fine mese, poi – spiega Vullo – potrebbero andare al Mondiale, appare quasi certa la convocazione di Zhelev". Di certo sono due elementi di valore per la formazione maceratese. "L’ideale – spiega Vullo – sarebbe stato averli entrambi nella fase della preparazione, però alla fine avremo due giocatori in palla dopo un’estate trascorsa in nazionale, dopo avere accumulato esperienza, anche a livello internazionale". Il dg parla delle caratteristiche dei due bulgari. "Si completano, uno è più attaccante e l’altro garantisce un maggiore equilibrio. Zhelev sarà al primo anno fuori dalla Bulgaria, mentre Karyagin ha già giocato in Italia (Monza), ma anche in Turchia, Russia e Francia".

L’altra novità è la guida tecnica affidata a Romano Giannini che succede a Castellano che è stato in panchina nelle precedenti due stagioni. "Giannini – spiega Vullo – è un coach che ha grande entusiasmo e voglia di rimettersi in prima linea dopo quattro anni trascorsi come assistente. Si è messo subito al lavoro in estate senza fermarsi, ci tiene doppiamente a fare bene essendo anche del territorio".

E adesso i giocatori sono attesi da giorni di intenso lavoro, la società ha predisposto anche sei test per aiutare la squadra a trovare la giusta intesa in mezzo al campo considerando i tanti volti nuovi arrivati in estate, dello scorso anno sono rimasti solo il centrale Bara Fall e il libero Simone Gabbanelli. Il 17 settembre a Fano si disputerà il primo test.