Serie A2. Millenium a Cremona. Inizia la seconda fase

La Pool Promozione della A2 femminile di volley si apre questa sera alle 21 al PalaRadi di Cremona per il derby lombardo tra Esperia e Millenium. Una sfida subito molto delicata, visto che le due squadre iniziano la seconda fase appaiate al sesto posto a 32 punti e, vincendo, si possono avvicinare a Trento, attualmente quinta, l’ultima piazza utile per disputare i playoff. "Dobbiamo essere determinate e libere mentalmente per portare a casa punti importanti" è la richiesta di coach Solforati.L.M.