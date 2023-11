Serie A3 maschile, il bomber della Virtus Michalovic. "A Sorrento da primi ma occhio ai black out»

Dopo un turno infrasettimanale favorevole, la Smartsystem Fano gioca in trasferta a Sorrento (domani ore 19) e lo fa da capolista solitaria del girone blu della serie A3. Il limpido successo ottenuto in casa contro Sabaudia ha galvanizzato l’ambiente virtussino anche se ancora la strada da percorrere è molto lunga: "Ogni tanto abbiamo dei blackout – afferma il bomber slovacco Michalovic – molti ragazzi della squadra sono giovani e questo ci sta. Certo, dobbiamo migliorare perché queste pause possono caricare l’avversario". La Shedirpharma Sorrento ha cinque punti in classifica (2 tie break vinti e 1 perso) e ha già osservato il turno di riposo, tra le proprie fila ci sarà il grande ex Stefano Gozzo che ricorda così la sua esperienza fanese: "Ho bei ricordi di Fano, contento di rivedere i miei ex compagni. Fano è fortissima, sarà una vera battaglia". Oltre al veneto ci sarà anche il pesarese Alessandro Bellucci, ancora tesserato Virtus, che ha giocato nelle giovanili fanesi e da diversi anni sta girando per mezza Italia. La formazione allenata da coach Raccaniello potrà fare affidamento anche sull’opposto ungherese Szabo, ingaggiato dai dirigenti sorrentini per prendere il posto dell’infortunato Cavasin. L’ungherese si è già messo in evidenza nelle ultime due partite con un bottino di 23 e 16 punti. Attenzione anche all’altro schiacciatore Piervito Disabato che ha iniziato la stagione in maniera positiva. Dal canto suo la Smartsystem deve ancora fare i conti con l’infortunio di Partenio, rimasto precauzionalmente in panchina contro Sabaudia e ancora in dubbio per domenica. Coach Tofoli può fare però affidamento sul bravo Mazzon che, contro i laziali, si è distinto non solo in cabina di regia ma anche a muro e in battuta. Un inizio favoloso per la Virtus del presidente Emidio Cennerilli. Finora i biancorossi hanno sempre vinto. L’obiettivo quest’anno è entrare nei playoff e giocarsi tutte le carte.

b.t.