Serie a3 maschile. La Ermgroup San Giustino vince e sale al terzo posto

QUANTWARE NAPOLI

1

ERMGROUP SAN GIUSTINO

3

(27-25, 18-25, 19-25, 23-25)

NAPOLI: Starace 23, Sulista 14, Cefariello 9, Martino 8, Saccone 4, Leone 3, Monda (L1), Montò 2, Calabrese 1, Piccolo, Quarantelli, Malanga. All. Sergio Calabrese.

SAN GIUSTINO: Marzolla 22, Wawrzynczyk 18, Cappelletti 13, Bragatto 9, Quarta 3, Biffi 2, Marra (L1), Skuodis, Troiani. N.E. – Stoppelli, Cozzolino, Ricci, Silvestrelli, Cioffi (L2). All. Marco Bartolini.

Arbitri: Giovanni Giorgianni (ME) e Roberto Guarneri (CT).

QUANTWARE (b.s. 22, v. 9, muri 6, errori 11).

ERMGROUP (b.s. 13, v. 8, muri 11, errori 10).

NAPOLI – Non si ferma la Ermgroup San Giustino che vince ancora e sale al terzo posto in serie A3 maschile. A dover cedere il passo stavolta è la Quantware Napoli che le ha provate tutte per fare lo sgambetto. È subito battaglia, gli ospiti sembrano in grado di scappare ma sono ripresi e ai vantaggi crollano. Nel secondo set i biancoazzurri incidono con Marzolla (17-22), arriva il pareggio. Terzo parziale che procede a braccetto (14-14), qui i sangiustinesi vanno in progressione e conquistano il due a uno. Quarta frazione a rincorrere (5-2), cambia marcia Biffi (8-11), Starace non basta, gli umbri trionfano.

A.A.