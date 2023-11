Serie a3 maschile. San Giustino si impone in casa, Marcianise travolta

ERMGROUP SAN GIUSTINO

3

TIM MONTAGGI MARCIANISE

0

(25-22, 31-29, 25-19)

SAN GIUSTINO: Wawrzynczyk 16, Cappelletti 12, Marzolla 11, Quarta 8, Bragatto 8, Biffi 1, Marra (L1), Skuodis, Troiani. N.E. – Stoppelli, Cozzolino, Ricci, Panizzi, Cioffi (L2). All. Marco Bartolini.

MARCIANISE: Compagnoni 21, Dalmonte 14, Ballan 11, Vetrano 7, Gallo 1, Alfieri 1, Cereda (L1), Pascucci 4, Faenza, Cai. N.E. – Leone, Bizzarro. All. Vincenzo Nacci. Arbitri: Matteo Selmi (MO) e Marco Pernpruner (VR). ERMGROUP (b.s. 6, v. 3, muri 12, errori 5). TIM (b.s. 14, v. 3, muri 10, errori 11).

SAN GIUSTINO – Con una prestazione di sostanza la Ermgroup San Giustino si è imposta nella sesta giornata del campionato di volley di serie A3 maschile. Niente da fare per la Tim Montaggi Marcianise allenata da Nacci che ha dovuto cedere strada ai padroni di casa. Al fischio d’inizio Bragatto sblocca, Marzolla incrementa le distanze (14-7), il ritmo rallenta ma è uno a zero. Invertiti i campi i sangiustinesi rompono gli indugi con Wawrzynczyk (7-3). La rimonta dei campani ricuce lo strappo (15-14). Si avanza gomito a gomito sino ai vantaggi dove Wawrzynczyk firma il due a zero. Terza frazione che rimane in bilico sino al 19-18, qui Bragatto piazza la zampata e Cappelletti scatena l’euforia.