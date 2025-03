Serie B maschile. La Sir Its Umbria Academy. Perugia cade in casa al tie-break

SIR ITS UMBRIA ACADEMY 2 MONTORIO VOLLEY 3 (25-22, 24-26, 25-21, 21-25, 9-15)

PERUGIA: Bucciarelli 18, Lucarelli 17, Dionigi 16, Severini 11, Fiori 5, Grassi, Vagnetti (L1), Modugno 3, Tesone. N.E. – Fossa, Camuffi, Pellicori, Bruno, Cannilla (L2). All. Monopoli.

MONTORIO: D’Ugo 21, Fontana 13, Di Felice M. 9, Omaggi 6, D’Isidoro 4, Cesarini 3, Vallese (L1), Corsi 16, Caridi 6, Di Felice A. 1. N.E. - Ricci, Porcinari, Di Ermenegildo, Gallo, Ranali (L2). All. Porcinari.

Arbitri: Santoniccolo ed Saudelli.

ASSISI – Non s’inverte la rotta in B maschile per la Sir Its Umbria Academy Perugia. L’organico incompleto agevola la Montorio Volley che riesce a rimontare due volte lo svantaggio e al quinto set piazza la stoccata decisiva. I padroni di casa cominciano bene e conquistano il vantaggio. Il secondo set sembra indirizzato nella stessa maniera ma sul finale viene gettato via. Terza frazione che vede gli ospiti partire meglio ma poi il cambio di marcia degli umbri porta sul due a uno. Dal quarto parziale in poi gli abruzzesi crescono.