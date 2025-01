Serie b maschile. Loreto, nona vittoria. Fa suo anche il derby

loreto

bottega

PARZIALI: 25-16, 25-21, 25-18

NOVA VOLLEY : Marchetti, Martusciello, Vecchietti 12, Zazzarini 8, Campana 4, Torregiani 15, Alessandrini, Ujkaj 11, Sassi 9, Dignani (L), Papa (L), Nobili. All. IuriscI.

BATTISTELLI BOTTEGA: Tomassoli (L), Benocci, Franco 5, Grasso, Ferro 1, Pedini 1, Baldelli 1, Girolimetti 5, Schiaratura 4, Romani N. 9, Domenicucci 2, Toccacieli (L), Pais, Pietrelli, Durdevic. All. Romani ARBITRI: Varfaj e D’Auria.

Pokerissimo vincente in casa per la Nova Volley, nona vittoria stagionale superando nel derby la formazione di Bottega e salendo così a quota 26 punti oltre a cementare il quarto posto. Coach Iurisci ha buone risposte dai suoi ragazzi dopo la lunga sosta. Ottima prestazione a muro di Loreto, 11 in totale e 4 ace. Doppia cifra per Torregiani (15), Vecchietti (12), Ujkaj (11). Bene Campana in regia. Loreto chiude così il girone di andata casalingo con un bottino di cinque vittorie su sei partite, avendo ceduto solo alla capolista Osimo.