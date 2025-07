Serie B1, le strategie della neopromossa. Deambrogio e Ferravante rafforzano Vigevano

Dopo la cavalcata trionfale della stagione appena conclusasi la Florens Vigevano si affaccia al nuovo campionato che la vedrà protagonista nella serie B1 di volley femminile. La squadra allenata dal confermatissimo coach Stefano Colombo ha trionfato in campionato e Coppa Italia lasciandosi alle spalle squadre del calibro di Vibo Valentia e Altamura. Dopo una stagione del genere la società ha deciso di confermare in blocco il roster. "Queste ragazze hanno dimostrato di possedere un carattere e una forza di volontà incredibili", afferma Claudio Sala, vicepresidente del sodalizio vigevanese. Le ragazze ducali si sono aggiudicate anche i titoli di migliore palleggiatrice (Marta Gullì), miglior libero (Giorgia Colombo) mentre la capitana Greta Valli è stata indicata come migliore giocatrice della manifestazione. "In tre anni siamo approdati in B1 – sottolinea il direttore sportivo Fabio Ricci –. Il nostro obiettivo è crescere anno dopo anno e questo gruppo sta lavorando proprio in questa direzione. Nella nostra formazione abbiamo inserito un paio di pedine che potranno aumentare il nostro tasso di affidabilità e pericolosità. A completare il nostro roster sono arrivate la centrale Giulia Deambrogio e la schiacciatrice Martina Ferravante. Giulia ha giocato per quattro anni in B1 con col Volley Parrella mentre nell’ultimo campionato è stata in A2 a Mondovì. Martina invece ha esperienze in B1 a Villa Cortese e a Busto Arsizio in B2". Come conferma ancora Sala, Vigevano punterà "a fare un campionato interessante. L’importante è che squadra e società proseguano a fare progressi giorno dopo giorno. L’impegno non manca. Sarà come sempre il campo a dire se e quanto abbiamo lavorato bene. I presupposti ci sono tutti". Stefano Miele