Serie B2 femminile. Magione corre. Espugnato anche Prato

ARIETE PRATO

1

TMM OF OCCHIALI MAGIONE

3

(19-25, 28-26, 19-25, 26-28) PRATO: Saletti 19, Fanelli 13, Piccini 10, Cecchi 4, Stiaffini 2, Nuti, Conticini (L), Nesi 9, Mennini 1, Lichota, Mazzoni. N.E. – Mattei, Bertelli. All. Nuti

MAGIONE: Guarino 17, Tarducci 16, Pistocchi 12, Giunti 8, Artini 7, Vibi 5, Nasi (L), Guerrini. N.E. – Mitu, Belardoni, Baldoni, Barsotti. All. Fabio Bovari.

Arbitri: Ernest Biniaszewski, Gabriele Farnesi.

PRATO – Continua a correre la Tmm Of Occhiali Magione che, in serie B2 femminile, miete un’altra illustre vittima evidenziando consapevolezza nei propri mezzi, La Ariete Prato aveva le stesse ambizioni ma ha dovuto masticare amaro. Una vittoria sofferta, marchiata dalla prova maiuscola della palleggiatrice Giada Guarino, riuscita ad esprimersi in maniera superlativa (miglior realizzatrice). Ha rischiato la squadra umbra che, dopo aver vinto bene il primo set, stava dominando anche il secondo, ma sul 15-21 ha allenato la presa e si è fatta superare. Da quel momento la gara è stata più equilibrata, con le ospiti che hanno dovuto ribaltare situazioni negative (16-15 nel terzo parziale e 21-19 nel quarto) contenendo al minimo gli errori.