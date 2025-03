Serie B2 femminile. Sorride la Lucky. Wind Foligno-Trevi. Battuta Roma

LUCKY WIND FOLIGNO TREVI 3 ROMA 1 (25-18, 23-25, 25-19, 26-24)

FOLIGNO-TREVI: Fattorini 16, Valeri 15, Viola 13, Ciccolini 12, Maiuli 4, Natalini 4, Sagaramola (L1), Febbrari 1, Tizi, Manni, Mariano, Sirci, Pepponi (L2). All. Alessandro Fammelume.

ROMA: Tortelli 15, Luwa 11, Silverj 10, Colonnelli 6, Lauri 5, Bagnola 3, Giardina (L1), Casale 3, Forcina 1, Grisenti 1, Testa, Bucci, Gargano, Pescosolido (L2). All. Scotti.

Arbitri: Verdiana Taddei, Mattia Vannoni.

TREVI – Torna a sorridere la Lucky Wind Antico Pastificio Foligno-Trevi che punta alla salvezza. Arriva la scossa dal cambio di guida tecnica e la Roma 7 Volley deve arrendersi. Le padrone di casa fanno la voce grossa (9-3), il tentativo di reazione non evita l’1-0. Alla ripresa c’è un botta e risposta che cambia il trend ma lascia il punteggio in bilico (21-21), sul filo di lana le romane trovano la parità. Terza frazione in pugno alle locali (10-4), l’attacco fa il bello ed il cattivo tempo, ed è due a uno. Quarto frangente ad inseguire ma c’è il recupero e si va ai vantaggi (24-24), le foligno-trevane restano lucide e vincono.