"Sì, Lube in campo con tre schiacciatori"

Colpi approvati da Giampaolo Medei. Il coach della Lube plaude gli acquisti fatti finora da Civitanova e al Carlino spiega perché i vice campioni d’Italia passeranno al sistema con i 3 schiacciatori. Non solo, in anteprima informa che il gruppo biancorosso inizierà dal 21 agosto il ritiro pre SuperLega.

Coach, Kukartsev era la prima scelta e perché proprio l’argentino?

"Volevo un giocatore esperto e lui è atleta di ruolo di quelli subito pronti. Inserire un opposto giovane sarebbe stato troppo. Kukartsev è motivatissimo all’idea di giocare in Italia e lo ritengo il giocatore giusto per la Lube".

Certo che avrebbe tutto per essere titolare e invece inizierete la stagione adottando il modulo con i 3 schiacciatori, vero?

"Sì andremo con questo sistema e quindi lui sarà l’unico opposto vero in rosa. Mi auguro che possa mettermi in difficoltà".

Perché questo nuovo assetto tattico?

"Le motivazioni sono essenzialmente tre. Anzitutto perché abbiamo molti atleti talentuosi nel ruolo di schiacciatore. Inoltre questo modulo ti permette di ricevere anche con quattro uomini e può essere una soluzione ideale contro determinati battitori. Infine perché credo che se Nikolov viene sgravato da compiti ricettivi, poi è più brillante in attacco".

Quindi Alex sarà il falso opposto nel sestetto?

"Per ora non lo confermo, deciderò quando saremo tutti e in base alla formazione che mi darà più equilibrio".

A proposito dei nuovi arrivi, che ne pensa del baby Duflos-Rossi?

"Non è un giovane, è molto giovane visto che quando inizierà con noi non avrà ancora 18 anni. Nonostante l’età è comunque un atleta assai evoluto, conosce il gioco e sceglie bene i colpi. È evidente che il padre, allenatore, gli ha dato le giuste nozioni e lui ci darà caratteristiche simili a quelle di Bottolo".

Il terzo e ultimo acquisto sarà D’Heer. Ovviamente lei non può confermarlo ma può dirci almeno quali caratteristiche ha chiesto per questo ruolo?

"Dopo l’esempio avuto con Gargiulo, quindi un giocatore che ha mostrato grande voglia di arrivare, volevo un centrale giovane che ancora si deve affermare del tutto".

Magari migliore di Chinenyeze a muro?

"Un centrale valido a muro ma anche in battuta".

In questi giorni è impegnato con il Makkecamp a Sarnano, quando in vacanza?

"Al camp sto andando più che altro come supervisore (la scorsa settimana c’è stato Lorenzetti), l’iniziativa è interessante anche perché non è la solita occasione di divertimento e quasi vacanza ma proprio una opportunità per migliorarsi tecnicamente. Nel frattempo sto finendo di preparare tutto il periodo estivo, comprese le amichevoli, posso anticipare che ci raduneremo dal 21 agosto. Non ho ancora deciso dove andrò in vacanza, mia moglie ama la montagna e quindi credo che faremo due settimane sulle Dolomiti".