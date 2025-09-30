Simona Sileoni sui Mondiali: "Fieri di vedere tanta Lube a Manila"

A Pasay City, nell’area metropolitana di Manila, l’Italia si è posta, anzi è rimasta sul trono della pallavolo mondiale. Come abbiamo scritto ieri, il trionfo azzurro bis dopo quello del 2022 è arrivato in una finale iridata a forti tinte biancorosse visto che in campo tra Italia e Bulgaria c’erano 4 atleti della Lube: capitan Balaso, Bottolo (capace di spedire 7 servizi consecutivi oltre i 120 km/h), l’ultimo arrivato in Nazionale, Gargiulo, più Nikolov per i balcanici. Alex ha chiuso da cannoniere della kermesse e più prolifico con gli attacchi, non solo -attenzione- perché ha giocato di più di altri usciti prima di lui dal Mondiale. Il bulgaro infatti ha terminato con 6,41 punti a set e 5,70 attacchi di media, in entrambe le voci davanti a Reggers. Al poker di atleti potremmo aggiungere i due allenatori De Giorgi e Blengini e mettiamoci anche i loro vice, Giolito e Cadeddu, tutti e 4 con trascorsi assai felici e vincenti dalle parti di Civitanova.

Il giorno dopo il trionfo dell’Italia, la presidentessa Simona Sileoni ha espresso la sua soddisfazione, mista a comprensibile orgoglio, per il "back to back", la doppietta azzurra. "A Manila c’era tanta Lube! Nei Campionati Mondiali di volley – ha detto – abbiamo apprezzato uomini biancorossi del passato, del presente e, perché no, del futuro…È stato un orgoglio poter vedere impegnate tante figure, tra giocatori e staff delle varie nazionali, che hanno fatto parte della nostra storia o che adesso la stanno scrivendo insieme a noi. Nel tempo la nostra Lube Volley ha fatto un buon lavoro ed è cresciuta acquisendo esperienza nel massimo campionato italiano, grazie anche alla quotidiana collaborazione di tanti “interpreti“ di spessore che sono sbocciati insieme con noi. La pallavolo non prevede mai il pareggio, un torneo deve sempre vedere un collettivo campione, il migliore tra i migliori".

Questo epilogo dimostra la bontà delle scelte di mercato e può rappresentare una grossa spinta emotiva per la nuova stagione biancorossa. "Non possiamo che essere orgogliosi della vittoria dell’Italia e dei nostri moschettieri di ieri e di oggi. Ricordiamoci poi che la Lube vanta anche un fresco medagliato d’argento con titolo di top scorer della manifestazione. Siamo fieri di quanto fatto sul taraflex dai 7 convocati dell’attuale rosa (c’erano anche Kukartsev, Poriya e D’heer) e li attendiamo a braccia aperte. Prima un po’ di meritato riposo, poi una nuova stagione che non vediamo l’ora di iniziare".