Sir, c’è di nuovo Modena. Ma pure super-Plotnytskyi

di Alberto AgliettiPERUGIATornano sotto i riflettori i play-off con la Sir Susa Vim Perugia che parte dal vantaggio di uno a zero nei quarti di finale e si reca oggi in trasferta per misurarsi ancora con la Valsa Group Modena. I gialloblù sono nella situazione di non poter fallire il match, perché una seconda sconfitta ridurrebbe al lumicino le loro possibilità di passare il turno. I ragazzi di coach Alberto Giuliani avranno l’opportunità di giocare in casa, ma non è detto che sia necessariamente un vantaggio; perché dovranno gestire la pressione ed il nervosismo. L’atteggiamento della squadra modenese sarà aggressivo, per ripetere la prova convincente di gara-uno. Sotto questo aspetto i ragazzi dell’allenatore Angelo Lorenzetti cercheranno di fare passi avanti, entrando subito in temperatura, senza lasciare il pallino del gioco inizialmente ai rivali. Bisognerà cercare di far prevalere la straordinaria esuberanza di Oleh Plotnytskyi (nella foto) forte sia a rete sia al servizio. La battuta nella prima sfida non ha inciso, e questo ha consentito ai modenesi di farsi valere. Sul piano del gioco, ci si può attendere una gara pimpante da parte dei padroni di casa che hanno trovato un José Miguel Gutierrez molto incisivo, il microbico ma esplosivo schiacciatore cubano ha fatto vedere di essere molto cresciuto e pericoloso. Gli ex della partita sono Luciano De Cecco e Simone Anzani da un lato, Yuki Ishikawa ed Angelo Lorenzetti dall’altro. Dell’archivio fanno parte cinquantadue precedenti, trentuno i successi degli umbri e venti i successi dei canarini. Arbitri: Andrea Puecher (PD) ed Andrea Pozzato (BZ).Modena: De Cecco – Ikhbayri, Anzani – Mati, Davyskiba – Gutierrez, Gollini (L).Perugia: Giannelli – Ben Tara, Solé – Loser, Semeniuk – Plotnytskyi, Colaci (L).