Sir, c’è la ’solita’ Modena. Parte la corsa al tricolore

di Alberto AgliettiPERUGIALa Sir Susa Vim Perugia è attesa a Pian di Massiano per cominciare i play-off scudetto. La rivale con cui misurarsi oggi alle ore 16 è la Valsa Group Modena incontrata e battuta tre volte in questa stagione. Il pronostico pende dalla parte degli umbri con l’allenatore Angelo Lorenzetti che ha lavorato molto a livello psicologico coi suoi uomini. I perugini confidano sulla potenza dell’opposto Wassim Ben Tara che ma l’ago della bilancia potrebbe essere ancora lo schiacciatore Oleh Plotnytskyi le cui prestazioni offensive possono essere letali per molte rivali. A rinforzare i bianconeri ci sarà l’ultimo arrivato, il centrale polacco Lukasz Usowicz (nella foto) che sostituirà l’infortunato Russo. Un acquisto che consentirà ai block-devils di avere in allenamento una pedina utile per gli esercizi in campo, evitando di sovraccaricare i giocatori di posto-tre che hanno molte sollecitazioni. Il giocatore ventisettenne non è un top player, proviene da Katowice ed ha debuttato nella Plusliga polacca la scorsa stagione. Dalla parte opposta della rete gli uomini del tecnico Alberto Giuliano provengono da una vittoria convincete a Milano. Il punto di riferimento in attacco è lo schiacciatore bielorusso Vlad Davyskiba, mentre in battuta il vigilato speciale è l’opposto libico Ahmed Ikhbayri. Gli ex della partita sono Yuki Ishikawa ed Angelo Lorenzetti da un lato, Luciano De Cecco e Simone Anzani dall’altro. Tante le sfide del passato, le strade si sono incrociate cinquantuno volte, con trenta vittorie dei bianconeri e ventuno successi dei canarini. Arbitri: Mauro Goitre (TO) e Ubaldo Luciani (AN). Perugia: Giannelli - Ben Tara, Solé - Loser, Semeniuk - Plotnytskyi, Colaci (L). Modena: De Cecco - Ikhbayri, Anzani - Mati, Davyskiba - Gutierrez, Gollini (L).