Sir, c’è l’ostacolo Monza. Stavolta arriva da ultima

di Alberto Aglietti

Due gare al termine del girone di ritorno in Superlega maschile, domenica al palasport la Sir Susa Vim Perugia gioca il classico testa-coda con Monza nella riedizione della finale scudetto dello scorso anno. Alla vigilia ha parlato il palleggiatore Francesco Zoppellari (nella foto): "Stiamo guardando a noi per migliorare le situazioni di gioco, siamo a pari punti con Trento, quindi chiaramente guardiamo anche la classifica. Ci stiamo concentrando, soprattutto nel velocizzare il gioco il più possibile, penso che si sia visto nelle ultime uscite, e poi c’è la questione caratteriale che deve farci trovare sempre presenti in campo. Senza dubbio all’inizio anno nessuno si aspettava di trovare Monza in lotta per la salvezza, bisogna dire che però hanno avuto una stagione molto travagliata dal punto di vista degli infortuni. Ci giocheremo anche in Champions League il quarto di finale a marzo, è una squadra che senza dubbio arriverà a Perugia con il coltello tra i denti. Siamo tornati al completo, abbiamo affrontato un mese di gennaio dove ci siamo trovati senza Plotnytskyi, senza Russo, quando manca un centrale le rotazioni sono minori per gli altri tre che sono a disposizione, per loro i salti aumentano, e quando manca anche uno schiacciatore è complicato mantenere il ritmo e cercare di replicare anche quelle situazioni che ci sono in partita. Nel finale del campionato la sorpresa potrebbe essere Civitanova Marche e Verona, anche se non sono più una sorpresa per quello che hanno dimostrato in Coppa Italia e quello che stanno facendo in campionato, mi aspetto una Piacenza molto molto agguerrita dopo il cambio dell’allenatore, diciamo che ci saranno molte squadre pronte a dare battaglia e sarà un bello spettacolo".