Sir Its Academy Perugia vince contro Rubicone San Mauro e chiude terza in Serie B

RUBICONE SAN MAURO

0

SIR ITS ACADEMY PERUGIA

3

(22-25, 22-25, 17-25)

SAN MAURO PASCOLI: Mazzotti 8, Graziani 7, Marazzi 7, Procelli 6, Zammarchi 3, Gherardi 1, Carlini (L1), Rocchi 7, Massaro 1, Nori, Sacchetti (L2). N.E. – Farina, Bellomo, Bonatesta.

All. Stefano Mascetti.

PERUGIA: Pellicori 13, Severini 11, Bucciarelli 9, Dionigi 7, Lucarelli 4, Grassi 1, Vagnetti (L1), Cannilla (L2). N.E. – Modugno, Bruno, Fossa, Tesone, Fiori.

All. Natale Monopoli.

Arbitri: Andrea Gardenghi, Gianluca Re.

SAN MAURO PASCOLI (FC) – Al traguardo di fine campionato è terza nella classifica di serie B maschile la Sir Its Umbria Academy Perugia che esulta in trasferta. Peccato per i block-devils che, se avessero avuto meno infortuni, avrebbero potuto lottare per i play-off. Il diciassettesimo successo stagionale arriva in casa della Sab Group Rubicone San Mauro che così chiude in seconda posizione. Una gara complicata, specie nei primi due set, con i padroni di casa determinati a farsi valere, ma anche un po’ nervosi e imprecisi, agli ospiti è bastato attendere il momento giusto per colpire. Tutto facile invece nel terzo parziale, comandato sin dall’inizio grazie ad un attacco spietato. Più che positivo il bilancio della stagione, secondo il capitano, Marco Lucarelli: "Noi abbiamo continuato verso il nostro obiettivo vincendo 3-0 questa partita che per noi era importantissima perché ci mantiene al terzo posto. Orgoglioso di un gruppo che si è evoluto come squadra".